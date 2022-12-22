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BBTV: Wisconsin Badgers National Signing Day Special

Matt Perkins and Jon McNamara
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with a special Signing Day episode.

Jon McNamara and Matt Perkins discuss the biggest storylines from Wednesday, including the commitment of Amare Snowden, the surprise re-flip of Trech Kekahuna, and much more.

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