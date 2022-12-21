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FINALIZED: ***WISCONSIN BADGERS LIVE SIGNING DAY TRACKER***

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

The Wisconsin Badgers are expected to receive 13 letters of intent from their 2023 signing class throughout the day, and the BadgerBlitz.com staff will keep updating this post as the team announces their class.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State | JUCO

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

SIGNED THEIR LETTER OF INTENT

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Defensive Back Amare Snowden

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Running Back Nate White

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Cornerback A.J. Tisdell

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Safety Justin Taylor

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Safety Braedyn Moore

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Outside Linebacker Jordan Mayer

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Quarterback Cole Lacrue

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Inside Linebacker Tyler Jansey

Inked for the Wisconsin Badgers: Four-star Offensive Lineman James Durand

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Cornerback Jonas Duclona

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Tight End Tucker Ashcraft

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star Cornerback Jace Arnold

Inked for the Wisconsin Badgers: Three-star OLB Christian Alliegro

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