The Wisconsin Badgers are expected to receive 13 letters of intent from their 2023 signing class throughout the day, and the BadgerBlitz.com staff will keep updating this post as the team announces their class.
NSD PREVIEWS: Announcement Guide | Rumor Mill | National Flip Watch | Rumor Mill Part 2 | Five programs in spotlight
PREDICTIONS: East Coast predictions | West Region | Midwest | Mid-South | Southeast
REGIONAL FLIP WATCH: East Coast prospects | Mid-South | Southeast | Midwest | West | Southeast
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TRANSFER PORTAL: Latest news | Message board | Transfer ranking | Transfer Tracker
CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State | JUCO
CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State
CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100
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