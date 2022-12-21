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VIDEO: Wisconsin lands four-star DB Amare Snowden

Clint Cosgrove and Adam Gorney
Rivals.com National Analyst

Adam Gorney and Clint Cosgrove break down cornerback Amare Snowden and his commitment to the Badgers.

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