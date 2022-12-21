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NSD Live Video: Wisconsin head coach Luke Fickell

Clint Cosgrove
Rivals.com National Analyst

Clint Cosgrove is joined by Wisconsin head coach Luke Fickell to break down the Badgers' 2023 recruiting class.

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