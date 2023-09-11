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Week 4 In-State Blitz: 2025 Germantown linebacker Cooper Catalano
Jon McNamara
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BadgerBlitz
Editor
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.
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Catalano, a 6-foot-1, 210-pound inside linebacker, currently lists offers from Illinois, Iowa State, Kansas, Michigan State, Minnesota, Missouri and Wisconsin. He's visited Wisconsin no less than six times during the course of his recruitment.
***Full analysis and breakdown of Cooper Catalano can be found inside the Badgers’ Den***
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