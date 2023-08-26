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Week 2 In-State Blitz: 2025 Verona CB/WR Tre Poteat

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

KENOSHA - Week 2 of the BadgerBlitz.com In-State Blitz took us to Indian Trail High School, where 2025 cornerback Tre Poteat and his Verona teammates took on the host Hawks.

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Poteat, a 6-foot-1, 175-pound projected cornerback, currently lists offers from Florida, Illinois, Iowa State, Michigan, Michigan State, Northwestern, Penn State, Virginia Tech and Wisconsin, among others. He's visited Wisconsin no less than five times during the course of his recruitment.

***Full analysis and insight from Tre Poteat's performance can be found inside the Badgers' Den***

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