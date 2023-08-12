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VIDEO: Four-star OL Derek Jensen at Arrowhead's scrimmage

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

HARTLAND - Wisconsin commit Derek Jensen continued preparation for the 2023 season during a scrimmage at Arrowhead High School on Friday.

Following are highlights from the 6-foot-7, 325-pound four-star tackle.

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