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Four-star OL Owen Strebig talks start to junior season, upcoming visits

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

WAUKESHA - Four-star OL Owen Strebig talks the start to junior season and upcoming game-day visits.


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