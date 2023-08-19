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Week 1 In-State Blitz: 2025 Wautoma OL/DL Michael Roeske

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

ROSENDALE - Week 1 of the BadgerBlitz.com In-State Blitz took us to Laconia High School, where 2025 offensive tackle Michael Roeske and his Wautoma teammates took on the host Spartans.

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Roeske, a 6-foot-8, 290-pound offensive tackle, currently lists offers from Indiana, Kansas, Minnesota, Notre Dame, Syracuse and Wisconsin. He's visited Wisconsin no less than five times during the course of his recruitment.

***Full analysis and insight from Michael Roeske's performance can be found inside the Badgers' Den***

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