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In photos: Wisconsin introduces Luke Fickell as its new head football coach

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer
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MADISON - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Luke Fickell's first media availability as the head football coach at Wisconsin.

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