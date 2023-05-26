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BBTV: Navigating Commitments, Fickell's Recruiting Strategy, Ratings Bumps

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and Matt Perkins discuss how coaches deal with committable and non-committable offers (and everything that comes with it), how the Badgers' strategy has changed in six months under Luke Fickell, which current commits could see their rating boosted this fall, and more.

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