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BadgerBlitz TV: Official Visit Season is Here

Matt Perkins and Jon McNamara
Rivals.com

BadgerBlitz.com publisher Jon McNamara and Matt Perkins break down the huge month ahead for the Badgers with dozens of prospects coming on official visits to Madison.

They talk about the positions of need, the evolution of defensive line recruiting under Greg Scruggs, which players are most likely to commit, and more.

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