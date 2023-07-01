News More News
ago basketball Edit

VIDEO: Highlights from Wisconsin's Advanced Camp at the Kohl Center

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

MADISON - BadgerBlitz.com brings you film from Wisconsin's Advanced Camp on Thursday at the Kohl Center.

RELATED: Live updates from Wisconsin's advanced camp | Five standouts from Wisconsin's Advanced Camp | Awards, Accolades and Analysis: Wisconsin's Advanced Camp | Wisconsin offer 'a dream come true' for 2025 in-state C Will Garlock | Badgers pull the trigger on in-state combo guard Zach Kinziger |

2025 COMBO GUARD ZACH KINZIGER 

2025 CENTER WILL GARLOCK | 2025 WING LATREVION FENDERSON

2025 FORWARD AMARI ALLEN

OTHER CLIPS FROM THE EVENT

Features:

2024 G Cole Hansen

2025 G Jake Hansen

2025 G T.J. Stuttley

2026 C Andrew Jensen

2025 F Jalen Wilson

2025 G Juan Guerrero Hernandez

2025 G Jamarion Batemon

2025 F Davis Kern

2026 G Lamont Hamilton

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}