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BBTV: OL Emerson Mandell, Upcoming Announcements, Defensive Line Recruiting

Matt Perkins and Jon McNamara
Rivals.com

BadgerBlitz.com staff members Jon McNamara and Matt Perkins talk about the latest from the recruiting trail, including a big commitment from OG Emerson Mandell, recruits who will be announcing in the coming weeks, why Wisconsin Badgers fans need to relax on defensive line recruiting criticism, and more.

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