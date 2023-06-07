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BBTV: Kevin Heywood, Ryan Cory Commit, Another Big Weekend Coming Up

Matt Perkins and Jon McNamara
Rivals.com

BadgerBlitz.com Publisher Jon McNamara and Matt Perkins discuss the impact of the commitments by offensive linemen Kevin Heywood and Ryan Cory, preview another big weekend of recruiting, and discuss what the Badgers need to do to fill out the 2024 class.

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