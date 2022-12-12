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{{ timeAgo('2022-12-12 16:47:54 -0600') }} football Edit

Wisconsin lands talented Ohio DB Braedyn Moore

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 safety Braedyn Moore to breakdown his commitment to Wisconsin. The one time Cincinnati commit discusses how his relationship with coach Fickell and staff led to him giving Wisconsin a look, what stood out during his weekend official visit, why Wisconsin is the best place for him, his message to the Badger fans and more...

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