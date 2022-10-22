News More News
{{ timeAgo('2022-10-22 13:16:01 -0500') }} football Edit

Week 10 In-State Blitz: 2024 offensive lineman Nathan Roy

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

MUKWONAGO - Week 10 of the BadgerBlitz.com In-State Blitz took us to Mukwonago, where 2024 offensive tackle Nathan Roy and the Indians hosted Milwaukee Hamilton.

RELATED: Week 1: Nate White | Week 1: Corey Smith | Week 2: Sam Pilof | Week 2: Jamel Howard | Week 2: Chris Terek | Week 2: Tyler Jansey | Week 3: Blake Fletcher | Week 4 Cooper Catalano | Mid-season highlights | Week 5: Evan Herrmann | Week 9: Terrance Shelton |

Roy, a 6-foot-6, 280-pound tackle, helped Mukwonago to 56-0 win in the opening round of the WIAA playoffs on Friday evening.

FREE Wisconsin coverage for the remainder of the 2022 season!
FREE Wisconsin coverage for the remainder of the 2022 season!

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}