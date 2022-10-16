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Week 9 In-State Blitz: 2024 running back Terrance Shelton

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

KENOSHA - Week 9 of the BadgerBlitz.com In-State Blitz took us to Kenosha, where 2024 running back Terrance Shelton and his Franklin teammates squared off against Bradford High School.

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Shelton, a 6-foot, 200-pound tailback, scored four touchdowns during Franklin's 35-7 win over Kenosha Bradford on Friday evening.

***Full analysis and insight from Terrance Shelton's performance can be found inside the Badgers' Den***

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