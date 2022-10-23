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VIDEOS: Players, Jim Leonhard on 35-24 win over Purdue

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON - Wisconsin bounced back in a big way with a dominant 35-24 win over Purdue in which it was never really threatened.

Watch the reaction from Graham Mertz, John Torchio and Braelon Allen as well as interim head coach Jim Leonhard after the win.

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