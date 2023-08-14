News More News
ago football Edit

VIDEO: Matt Mitchell discusses outside linebackers, special teams

Michael Hogan • BadgerBlitz
Senior Writer
@MHoganReports

MADISON — Matt Mitchell met with reporters on Monday and discussed the Badgers' outside linebackers and special teams.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @MHoganReports @TheBadgerNation, @RaulV45, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}