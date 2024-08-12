PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy03SzI1WVZNUldUJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

VIDEO: Head coach Luke Fickell addresses media on final day in Platteville

Donnie Slusher • BadgerBlitz
Staff Writer
@DonnieSlusher_
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL1MyN21KdEJpVTJVP3NpPVJMZkd2WlVfWkhUdGgwTU4/d21v ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQmYW1wO2F1dG9wbGF5PTEnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rp dj4KCg==

PLATTEVILLE - Head coach Luke Fickell addressed the media after the team's final day in Platteville.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxNzUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3dpc2NvbnNpbi5yaXZhbHMu Y29tL25ld3MvdmlkZW8taGVhZC1jb2FjaC1sdWtlLWZpY2tlbGwtYWRkcmVz c2VzLW1lZGlhLW9uLWZpbmFsLWRheS1pbi1wbGF0dGV2aWxsZSIsCiAgICBj c19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNz X2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAg KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVt ZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFn TmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9h ZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3 YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6 Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2Rl Lmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9z Y3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFy Y2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd2lz Y29uc2luLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdmlkZW8taGVhZC1jb2FjaC1s dWtlLWZpY2tlbGwtYWRkcmVzc2VzLW1lZGlhLW9uLWZpbmFsLWRheS1pbi1w bGF0dGV2aWxsZSZjNT0yMDIyNzMzMTc1JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9 MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoK Cg==