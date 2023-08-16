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VIDEO: Badgers running backs Braelon Allen, Chez Mellusi speak to reporters

Michael Hogan • BadgerBlitz
Senior Writer
@MHoganReports

MADISON — Wisconsin running backs Braelon Allen and Chez Mellusi discussed fall training camp and their roles in the Badgers' new-look offense on Thursday.

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