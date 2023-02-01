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{{ timeAgo('2023-02-01 15:48:56 -0600') }} football Edit

Three-star DT Jamel Howard re-commits to Wisconsin

Clint Cosgrove
Rivals.com National Recruiting Analyst

Adam Gorney and Clint Cosgrove break down defensive tackle Jamel Howard and his commitment to the Badgers.

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