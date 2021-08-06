 Wisconsin Football: Photos, video from Badgers' first fall camp practice
News More News
{{ timeAgo('2021-08-06 14:18:47 -0500') }} football Edit

PHOTOS/VIDEOS: Wisconsin Fall Camp Practice No. 1

Jake Kocorowski • BadgerBlitz
Senior Writer
@JakeKoco
Senior Writer, BadgerBlitz.com -- part of the Rivals.com network; Co-Author, Walk-On This Way; Galatians 5:22-23

MADISON, WIS. -- The Badgers are back in Camp Randall Stadium, as the team conducted its first fall camp practice of the 2021 season on Friday morning.

UW allowed reporters to capture photos and video for the first 30 minutes of the August session. BadgerBlitz.com presents our photo gallery here, along with our video of highlights:


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}