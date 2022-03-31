 Wisconsin Football: Spring Practice No. 5 photos, videos
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PHOTOS/VIDEO: Wisconsin Spring Practice No. 5

Jake Kocorowski • BadgerBlitz
Senior Writer
@JakeKoco
Senior Writer, BadgerBlitz.com -- part of the Rivals.com network; Co-Author, Walk-On This Way; Galatians 5:22-23

MADISON, WIS. -- Wisconsin wrapped up its fifth of 15 spring practices inside the McClain Center on Tuesday morning.

Check out BadgerBlitz.com's photos and videos from the session, including looks at drills performed by UW's centers, defensive line, cornerback and safety rooms. Read our recap, thoughts and analysis of the practice here.


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