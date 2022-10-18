Wisconsin and Purdue, which square off Saturday in Madison, had some key head-to-head recruiting battles over the last few years. BadgerBlitz.com takes a closer look inside.

*Note: Prospects included in this report only include athletes on the current Boilermakers' and Badgers' rosters.

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