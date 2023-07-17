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NY2LA Sports The Final Chapter: 2025 G Zach Kinziger

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.
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MEQUON - Highlights of 2025 in-state guard Zach Kinziger at NY2LA Sports The Final Chapter.

A 6-foot-2, 175-pound rising junior from De Pere High School, Kinziger currently holds offers from Cal Poly, Green Bay, Illinois State, Toledo and Wisconsin.

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