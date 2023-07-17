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NY2LA Sports The Final Chapter: 2025 F Xzavion Mitchell

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

MEQUON - Highlights of 2025 in-state forward Xzavion Mitchell at NY2LA Sports The Final Chapter.

A 6-foot-6, 210-pound rising junior from Oshkosh North High School, Mitchell, a four-star prospect, is still looking for his first scholarship offer.

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