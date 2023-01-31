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{{ timeAgo('2023-01-31 12:01:00 -0600') }} football Edit

Dynamic in-state TE Robert Booker commits to Wisconsin

Clint Cosgrove
Rivals.com National Recruiting Analyst

Clint Cosgrove sits down with 2024 three-star tight end Robert Booker to break down his commitment to Wisconsin.

Booker discusses how it feels to be a Badger, why he shut down his recruitment and chose Wisconsin now, players and coaches he connected with throughout the recruiting process, the pride in staying home and more.

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