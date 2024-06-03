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BadgerBlitzTV: Official Visit Season Starts with a Bang at Wisconsin

Matt Perkins and Jon McNamara
Rivals.com

BadgerBlitz.com publisher Jon McNamara and Matt Perkins breakdown the impact of the commitments of Logan Powell and Rukeem Stroud, which other visitors could commit, preview the upcoming slate of official visits, and talk about the previous commitments of Grant Dean, Cam Clark, Luke Emmerich and Cameron Miller.

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