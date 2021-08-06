 Wisconsin's players talked about the start of fall camp on Thursday
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VIDEO: Wisconsin's players at local media day

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

MADISON - A handful of selected players spoke at Wisconsin's media day on Thursday.

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