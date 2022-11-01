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football
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Wisconsin moves forward at QB with offer to senior Cole LaCrue
Jon McNamara
•
BadgerBlitz
Editor
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.
Wisconsin's last offer at quarterback came in early May when first-year coordinator Bobby Engram extended a scholarship to Lincoln Keinholz, who has since committed to Washington.
Roughly six months later, the Badgers made their next move down the quarterback board during a conversation with senior Cole LaCrue.
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