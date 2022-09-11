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Week 4 In-State Blitz: 2025 inside linebacker Cooper Catalano

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

GERMANTOWN - Week 4 of the BadgerBlitz.com In-State Blitz took us to Germantown High School, where 2025 inside linebacker Cooper Catalano and the Warkawks hosted Menomonee Falls. .

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Catalano, a 6-foot-2, 200-pound inside linebacker, helped Germantown to a 33-27 win over Menomonee Falls on Friday evening.

***Full analysis and insight from Cooper Catalano's performance can be found inside the Badgers' Den***

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