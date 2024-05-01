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Videos: WRs discuss position battles, depth and more during spring camp
Donnie Slusher
•
BadgerBlitz
Staff Writer
MADISON — Select wide receivers were made available to the media Wednesday morning as the Badgers continue their spring practice period. BadgerBlitz.com spoke to C.J. Williams, Will Pauling and Trech Kekahuna.
RELATED: SPRING CAMP VISITOR LIST | OFFICIAL VISITOR LIST |
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