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Videos: Wisconsin players talk narrow loss to Ohio State

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
@seamus_rohrer

Madison — Following Wisconsin's tight loss to No. 3 Ohio State, select players were made available to the media.

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