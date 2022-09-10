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VIDEOS: Wisconsin players on the loss to Washington State

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis - Wisconsin suffered its first loss of the season to Washington State, 17-14, on Saturday afternoon at Camp Randall Stadium.

Watch the reaction from a number of players, as well as head coach Paul Chryst, after the defeat.


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