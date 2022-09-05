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VIDEOS: Players discuss Week 1 performance, look ahead to Washington State

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON, Wis -- Wisconsin kicked off its preparation for a Week 2 matchup against the Washington State Cougars on Monday morning.

After opening the season with a 38-0 win over Illinois State, head coach Paul Chryst and select players met with members of the media.

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