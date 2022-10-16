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VIDEOS: Players, Leonhard on 34-28 loss to Michigan State

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

EAST LANSING - Wisconsin suffered another crushing loss Saturday evening. Despite a number of mental errors and two turnovers Wisconsin had a chance to steal a win on the road but could not pull it off.

Watch the reaction from Graham Mertz, Chimere Dike, Joe Tippman, John Torchio and Maema Njongmeta as well as interim head coach Jim Leonhard after the loss.

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