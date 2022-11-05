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VIDEOS: Players, Jim Leonhard on 23-10 win over Maryland

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON - Wisconsin kept up its momentum from the win over Purdue before the bye week with a 23-10 win over Maryland.

Watch the reaction from Hunter Wohler, Keeanu Benton, Nick Herbig as well as interim head coach Jim Leonhard after the win.

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