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VIDEOS: Players, Greg Gard on loss to Wake Forest

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON - It was a particular down postgame press conference from head coach Greg Gard who was joined by Steven Crowl, Tyler Wahl and Chucky Hepburn. The trio led an offense that shot 43 percent from the field and from three. That was negated by a defensive effort that surrendered 78 points to Wake Forest.

Watch the reaction from head Greg Gard and the players following the loss.

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