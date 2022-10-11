News More News
{{ timeAgo('2022-10-11 15:01:22 -0500') }} football Edit

VIDEO: Offensive coordinator Bobby Engram on changes in the offense, more

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
Related
Related
{{ link.display_text }} |

MADISON - Offensive coordinator Bobby Engram met with reporters for the first time since the coaching change was made last weekend and after an offensive explosion.

Engram spoke on the new wrinkles in the offense, working with Jim Leonhard, the roles of Logan Brown and Vinny Anthony, coaching from the sideline, and more.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}