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Videos: New assistant coaches on recruiting philosophy, personnel, more

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
@seamus_rohrer

MADISON — Wisconsin football's three new assistant coaches, Alex Grinch (Safeties/co-defensive coordinator), AJ Blazek (offensive line) and Kenny Guiton (wide receivers) were made available to the media Wednesday morning. They covered a variety of topics, from their approaches in recruiting to what drew them to Madison and much more.

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