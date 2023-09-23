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Videos: Luke Fickell, Players talk win over Purdue

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
@seamus_rohrer
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West Lafayette — Wisconsin head coach Luke Fickell and select players spoke with the media at Ross-Ade Stadium following the Badgers win over Purdue.


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