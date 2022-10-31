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Videos: Jim Leonhard, players reflect on bye week, look ahead to Maryland

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

Madison -- Coming off a bye week, interim head coach Jim Leonhard and select players met with the media.

With Wisconsin needing a rest - both physically and mentally - Leonhard and players went over how they felt physically, what Leonhard's message was over the bye week and a look ahead to Maryland.

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