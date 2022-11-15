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VIDEOS: Jim Leonhard, Bobby Engram meet with the media

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON - Following the tragic news of the passing of former Badger Devin Chandler, interim head coach Jim Leonhard and offensive coordinator Bobby Engram met with the media.

Leonhard and Engram touched on what the past 24 hours have been like and looked ahead to the team's matchup with Nebraska.

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