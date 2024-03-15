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Videos: Inside the Badgers' locker room after win over Northwestern
Seamus Rohrer
•
BadgerBlitz
Staff
MINNEAPOLIS — Wisconsin knocked off Northwestern on Friday afternoon, punching its ticket to the conference tournament semi-finals.
Wisconsin's locker room was open for a brief period of time following the game, and BadgerBlitz.com was on hand for several interviews.
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