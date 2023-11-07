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Videos: Greg Gard, Wisconsin players break down win over Arkansas State

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
@seamus_rohrer
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MADISON — Wisconsin head coach Greg Gard, along with guards Chucky Hepburn, Max Klesmit and John Blackwell were made available to the media following the Badgers' win over Arkansas State in the opener.

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