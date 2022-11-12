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VIDEOS: Greg Gard, players on win over Stanford in Brew City Battle

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MILWAUKEE -- Wisconsin pieced together a gritty and tough performance in its win over Stanford in the Brew City Battle in Milwaukee.

Watch the reaction from head coach Greg Gard, along with Tyler Wahl and Jordan Davis.

Hear from beat writer Ben Worgull and staff writer Raul Vazquez, who offer a short breakdown of the win as well. Much to discuss as Gard and the staff figure out the team's identity.

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