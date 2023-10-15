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Videos: Greg Gard, Nolan Winter and AJ Storr break down Red-White Scrimmage

Seamus Rohrer • BadgerBlitz
Staff
@seamus_rohrer

Madison – Following Wisconsin Basketball's annual Red-White Scrimmage, head coach Greg Gard, freshman forward Nolan Winter and sophomore wing AJ Storr were made available to the media.

Winter finished with 13 points, 12 rebounds and one assist on 5-for-8 shooting, including two three-pointers. Storr complied 15 points and two rebounds on 6-for-13 shooting from the floor.

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