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{{ timeAgo('2022-10-30 17:15:47 -0500') }} football Edit

Videos: Greg Gard and players following exhibition win over UW-Eau Claire

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON -- Wisconsin put the finishing touches on its preseason preparation with a 76-45 win over UW-Eau Claire in exhibition play.

Hear from Steven Crowl, Tyler Wahl, Jordan Davis and head coach Greg Gard following the win.

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